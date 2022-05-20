Оппозиционеры в Ереване вышли на акцию протеста против политики США и Евросоюза

20 мая. 11:59

В эти минуты в центре Ереване проходит акция сторонников оппозиционного движения "Сопротивления".

Собравшиеся у отеля Mariott на площади Республики выступают против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и политики США и Европейского союза. Они скандируют "Армения без Никола", "Армения без Трейси" и поют патриотические песни. Гостиница Mariott полностью оцеплена специальными силами полиции, передает ТАСС.

По словам одного из организаторов акции протеста, они пришли сказать, что у Никола Пашиняна нет власти в Армении. Он подчеркнул, что нынешнее руководство республики пришло к власти под лозунгами демократии, но сейчас в стране кризис демократии, сообщает РИА Новости.

В отеле Mariott сегодня проходит "Армянский демократический форум", участие в котором принимают премьер-министр республики Никол Пашинян, посол США Линн Трейси и главы дипмиссий Евросоюза.