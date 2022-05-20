"Аэрофлот" запускает новые ежедневные рейсы в Сочи

20 мая. 11:55

Компания "Аэрофлот" с 1 июня начнет выполнять ежедневные регулярные рейсы по девяти новым направлениям.

"Мы способствуем развитию внутреннего туризма и стараемся, чтобы жители разных городов нашей страны имели возможность прямого перелета к популярным местам отдыха. С 1 июня мы запускаем ежедневные регулярные рейсы, которые напрямую свяжут девять городов России и Сочи", - сообщили в компании.

Прямые рейсы свяжут Сочи и Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Пермь, Омск, Санкт-Петербург, Тюмень и Уфу.

Маршрут будут обслуживать самолеты Airbus A320.