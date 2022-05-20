Вашингтон обсуждает со Стокгольмом и Хельсинки гарантии безопасности

20 мая. 11:37

Власти США обсуждают с Финляндией и Швецией, какие гарантии в сфере безопасности могут потребоваться им после подачи заявок на вступление в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы активно обсуждаем с ними, какие гарантии в сфере безопасности могут им потребоваться или будут приветствоваться. <...> Я не могу сказать ничего конкретного относительно результатов", - цитирует его ТАСС.

Кирби подчеркнул, что дискуссии продолжаются, однако стороны пока не пришли к окончательным решениям.

Он также акцентировал внимание на том, что американские военные давно сотрудничают с коллегами из Швеции и Финляндии, а США поддерживают их вступление в НАТО.

Напомним, 18 мая Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в альянс.