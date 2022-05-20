В России выявили 5 089 новых случаев COVID-19

20 мая. 11:28

За минувшие сутки в России выявили 5 089 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 368, в Петербурге - 357, в Подмосковье - 206. В Краснодарском крае - 108, в Ставропольском крае - 54, в Крыму - 41, в Дагестане - 18, в Кабардино-Балкарии - 10, в Адыгее - 9, в Карачаево-Черкесии - 7, в Чечне - 18, в Ингушетии - 9, в Северной Осетии - 7.

Общее число инфицированных в России достигло 18 283 706.

Госпитализированы за сутки 2 081 человек. Выздоровели – 6 173 пациента, за все время - 17 676 801.

Умерли за сутки 96 человек, с начала пандемии – 378 168.