Борцовский турнир с массовой дракой состоялся в Москве

20 мая. 11:21

Массовая драка между болельщиками, спортсменами и тренерами произошла на турнире международной Борцовской лиги Поддубного в Москве.

Потасовка разразилась 19 мая во время полуфинальных схваток в дисциплине "панкратион" среди борцов в весе до 66 кг. Полуфиналисты Ислам Исаев и Ратмир Хайруллин решили выяснить отношения вне рамок правил, после чего к конфликту подключились члены команд спортсменов и болельщики.

Стоит отметить, что драка прекратилась благодаря вмешательству сотрудников правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.