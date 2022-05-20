В Еврокомиссии считают, что платить за газ в рублях ненормально

20 мая. 11:20

Платить за российский природный газ в рублях "ненормально", об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, находящийся с визитом в Эстонии.

Тиммерманс сообщил порталу эстонского телерадиовещания ERR, что в последние дни выяснилось, что ряд крупных газовых компаний Европы открыли счета в "Газпромбанке", через которые платежи, сделанные в евро конвертируются в рубли.

"Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли", - считает политик.

Он напомнил, что ЦБ РФ находится под санкциями, а российские власти пытаются удержать его на плаву иностранной валютой, что не разрешено рестрикциями. "Компании по договорам должны платить только в евро. Это прописано в договорах. (Владимир) Путин требует нарушения договоров", - добавил Тиммерманс.