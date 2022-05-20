Глава UFC проигнорировал сообщение Нурмагомедова о Махачеве

20 мая. 11:14

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов написал сообщение главе промоушена Дане Уайту об Исламе Махачеве после победы бразильца Чарльза Оливейры над американцем Джастином Гэтжи, однако он проигнорировал его.

"Откровенно говоря, это первый раз с тех пор, как мы начали общаться, когда Дана мне не ответил. Я отправил ему сообщение: "Эй, никто другой не должен драться за титул. Это должен быть Ислам». Я написал ему что-то такое, но ответа не получил", - заметил Нурмагомедов.

Он предположил, что президент UFC был занят. "Такое произошло впервые, но это нормально. Все делают ошибки. Он вернется сильнее", - цитирует Хабиба Чемпионат.com со ссылкой на ESPN MMA.

Напомним, свой последний бой Хабиб Нурмагомедов провел 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Тогда он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг). После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.