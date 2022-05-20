В Казахстане хотят запретить выдачу микрокредитов лицам моложе 21 года

20 мая. 10:52

В Казахстане предлагают в рамках борьбы с эпидемией игромании повысить возраст, с которого граждане могут оформлять микрокредиты.

Увеличить возраст выдачи микрокредитов в Казахстане с 18 до 21 года предложил исполнительный директор ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана" Тохтар Болысов. По его словам, около 350 тыс жителей страны - игроманы, в основном это молодежь.

"Студенты берут кредиты у микрокредитных организаций, чтобы сыграть в очередную азартную игру. Однако в дальнейшем они впадают в зависимость, и родители расплачиваются за их долги. Поэтому мы просим увеличить возраст выдачи микрокредитов с 18 лет до 21 года", - заявил он в ходе парламентских слушаний "Новый Казахстан: молодежь и модернизация" в сенате.