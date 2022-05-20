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Доллар упал ниже 60 рублей

Мурад Устаров, Андрей Петров, специально для "Вестника Кавказа"
Доллар упал ниже 60 рублей

Курс доллара опустился до 61,4 рублей, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По данным на 10:04, доллар снижается на 53 копейки, до 61,38 рубля. В то же время евро снизился на 15 копеек, до 64,25 рубля.

Стоит отметить, что в 10:14 доллар опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года. В то же время он упал ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экс-замглавы Центробанка России Александр Хандруев, рубль на этой неделе закрепился на новых уровнях около 60-63 рублей, относительно которых теперь и будут совершаться дальнейшие колебания курса. "Действительно, складывается такая ситуация, что у рубля установился новый диапазон колебаний. Я не думаю, что Банк России делает это искусственно, просто таков текущий баланс спроса и предложения, что за евро и доллары предлагают около 60 рублей. К сожалению, прогнозировать дальнейшее поведение валют невозможно, слишком много неэкономических факторов и разного рода форс-мажорных обстоятельств", - сказал он. 
  
При этом возможно прогнозировать влияние укрепившегося рубля на экономику. "При прочих равных условиях импорт становится выгодным, поскольку доллар и евро стали дешевле. Если бы не современные санкции, то при таком курсе возросли бы закупки иностранного оборудования и комплектующих для модернизации экономики, импортозамещения и создания собственных производств. Что касается экспорта, то сейчас рост курса рубля во многом нивелируется высокими ценами, в частности, на энергоносители, а также на дефицитные товаров на мировых рынках, включая и удобрения, и продовольствие", - обратил внимание Александр Хандруев. 
  
"Таким образом, экспортеры де-факто получают компенсацию за слишком крепкий рубль благодаря высокому спросу на экспортные товары. Если цены начнут снижаться, то естественно, мы почувствуем, что объемы экспорта и его эффективность уменьшатся. Однако пока что динамика цен помогает поддерживать экспорт на уровне, выгодном для экспортеров", - заключил экономист.

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