Доллар упал ниже 60 рублей

Курс доллара опустился до 61,4 рублей, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По данным на 10:04, доллар снижается на 53 копейки, до 61,38 рубля. В то же время евро снизился на 15 копеек, до 64,25 рубля.

Стоит отметить, что в 10:14 доллар опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года. В то же время он упал ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экс-замглавы Центробанка России Александр Хандруев, рубль на этой неделе закрепился на новых уровнях около 60-63 рублей, относительно которых теперь и будут совершаться дальнейшие колебания курса. "Действительно, складывается такая ситуация, что у рубля установился новый диапазон колебаний. Я не думаю, что Банк России делает это искусственно, просто таков текущий баланс спроса и предложения, что за евро и доллары предлагают около 60 рублей. К сожалению, прогнозировать дальнейшее поведение валют невозможно, слишком много неэкономических факторов и разного рода форс-мажорных обстоятельств", - сказал он.



При этом возможно прогнозировать влияние укрепившегося рубля на экономику. "При прочих равных условиях импорт становится выгодным, поскольку доллар и евро стали дешевле. Если бы не современные санкции, то при таком курсе возросли бы закупки иностранного оборудования и комплектующих для модернизации экономики, импортозамещения и создания собственных производств. Что касается экспорта, то сейчас рост курса рубля во многом нивелируется высокими ценами, в частности, на энергоносители, а также на дефицитные товаров на мировых рынках, включая и удобрения, и продовольствие", - обратил внимание Александр Хандруев.



"Таким образом, экспортеры де-факто получают компенсацию за слишком крепкий рубль благодаря высокому спросу на экспортные товары. Если цены начнут снижаться, то естественно, мы почувствуем, что объемы экспорта и его эффективность уменьшатся. Однако пока что динамика цен помогает поддерживать экспорт на уровне, выгодном для экспортеров", - заключил экономист.