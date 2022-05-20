Житель Ставрополья отправится в колонию строго режима за убийство матери

20 мая. 10:12

В Ставропольском крае приговорили к 17 годам колонии строго режима 44-летнего жителя села Труновского. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Суд признал мужчину в убийстве и разбое с причинением тяжкого вреда.

Следствие установило, что в феврале 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у своей 81-летней матери 1,5 тыс рублей. Узнав, что денег нет, он начал избивать ее. Испугавшаяся женщина попросила брата принести эту сумму. После этого мужчина залил в рот матери уксусную кислоту и покинул дом.

Родственник потерпевшей принес деньги, однако ее сын потребовал передать их под калиткой, а затем скрылся.

Женщина скончалась в больнице на следующий день, передает "Ставропольская правда".