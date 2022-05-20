Задержаны двое участников нападения на Дагестан 1999 года

20 мая. 10:08

ФСБ сообщила о задержании двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан в 1999 году, в результате которого погибли более 280 человек.

"В ходе следствия получены доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. Насыров в последнее время проживал в Карачаево-Черкесской Республике", - сказано в сообщении пресс-службы.

В Следкоме РФ заявили, что мужчины принимали участие во вторжении в августе 1999 году на территорию Ботлихского района Дагестана, в ходе которого погибли свыше 280 и ранены более 800 военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.