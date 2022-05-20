Временно закрытые аэропорты юга России получат свыше 1,5 млрд рублей компенсации

20 мая. 10:08

Правительство России выделило еще более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортам юге и центра страны, которые временно закрыты для полетов.

"Правительство удвоило объем средств, которые предназначены аэропортам центральных и южных регионов страны для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полетов. Распоряжение о выделении на эти цели более 1,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает кабмин в пятницу.

Эти средства помогут аэропортам Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Курса, Липецка, Брянска, Воронеже, Элисты и Симферополя сохранить инфраструктуру и квалифицированный персонал.

В апреле правительство уже выделило 1,5 млрд рублей этим аэропортам, таким образом, общий объем поддержки превысит 3 млрд рублей.

В настоящее время ограничение на полеты в 11 аэропортов продлено до 25 мая.