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Временно закрытые аэропорты юга России получат свыше 1,5 млрд рублей компенсации

Временно закрытые аэропорты юга России получат свыше 1,5 млрд рублей компенсации

Правительство России выделило еще более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортам юге и центра страны, которые временно закрыты для полетов.

"Правительство удвоило объем средств, которые предназначены аэропортам центральных и южных регионов страны для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полетов. Распоряжение о выделении на эти цели более 1,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает кабмин в пятницу.

Эти средства помогут аэропортам Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Курса, Липецка, Брянска, Воронеже, Элисты и Симферополя сохранить инфраструктуру и квалифицированный персонал.

В апреле правительство уже выделило 1,5 млрд рублей этим аэропортам, таким образом, общий объем поддержки превысит 3 млрд рублей.

В настоящее время ограничение на полеты в 11 аэропортов продлено до 25 мая.

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