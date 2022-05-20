Сын бывшего генсека ОДКБ арестован в Армении

20 мая. 9:55

В Армении арестован Игорь Хачатуров, сын бывшего генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета Армении.

Он обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции во время акций протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна.

"На основании полученных доказательств Игорю Хачатурову предъявлено обвинение по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Поданное в суд ходатайство о его аресте удовлетворено", - сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился 17 мая, передает РИА Новости.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блока бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканской партии Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.