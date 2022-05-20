СМИ: Байден станет посредником на переговорах с Анкарой по НАТО

20 мая. 9:51

Президент США Джо Байден может выступить посредником для переговоров с Турцией по членству Финляндии и Швеции в НАТО, пишет турецкое издание Milliyet со ссылкой на источники в альянсе.

Ранее Финляндия и Швеция передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в организацию. Турция позже заявила об отказе видеть в НАТО эти страны из-за их подходов к курдской проблеме. Как заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, Байден на данном этапе не планирует вступать в переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом в свете озабоченностей Анкары по поводу расширения НАТО.

"Источники в НАТО, информирующие Milliyet, обратили внимание на важность встреч президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, которые вели переговоры с США относительно их членства в альянсе, с президентом Джо Байденом. Собственно говоря, также упоминается возможность попытки Байдена выступить посредником", - цитирует газета аналитика Гюльденера Сонумута.

По его словам, точно так же необходимо посмотреть на результаты контактов главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в Вашингтоне.

"Для того чтобы вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО рассматривался в Североатлантическом совете, решающее значение будут иметь шаги администрации Стокгольма, направленные на снятие опасений Турции. На самом деле Турция требует, чтобы союзники по НАТО и потенциальные кандидаты прислушивались к проблемам безопасности Турции и давали институциональные и конкретные ответы", - добавили в издании.