Первый Евразийский экономический форум состоится в Киргизии

20 мая. 9:48

В первом Евразийском экономическом форуме, который пройдет в Бишкеке 26 мая, участие примут представители 15 стран, сообщил в пятницу на пресс-конференции первый заместитель председателя кабмина Киргизии Арзыбек Кожошев.

"Мы ожидаем, что в общей сложности участие в Евразийском экономическом форуме примут примерно 1,7 тыс человек", - уточнил он.

Кожошев добавил, что на сегодняшний день официальные уведомления об участии в мероприятии получены от представителей десяти государств из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, на форуме будут представлены все страны, входящие в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Форум планирует посетить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В рамках Евразийского экономического форума планируется обсудить перспективы стратегического развития евразийской интеграции в эпоху глобальных изменений, вопросы финансового развития и макроэкономической стабильности, вопросы промышленности, цифровизации, активизации деятельности в энергетической и транспортной сфера.