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Узбекистан увеличит запасы урана за счет освоения новых месторождений

Узбекистан увеличит запасы урана за счет освоения новых месторождений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил нарастить запасы урана путем освоения новых месторождений, сообщает пресс-служба главы государства.

"<...> [Мирзиеевым] поставлена задача разработать отдельную программу геологоразведочных работ на 2022-2026 годы. В программе будут предусмотрены увеличение запасов урана за счет освоения восьми новых месторождений и 18 перспективных участков, использование современного зарубежного бурового оборудования, создание цифровой геологической модели", - отмечается в сообщении.

Президент республики указал на неуклонный рост стоимости урана на мировом рынке, по его словам, в новых проектах необходимо уделить особое внимание переработке сырья и созданию продукции с добавленной стоимостью.

За последние годы в Узбекистане было открыто 27 новых урановых месторождений, создана устойчивая сырьевая база, при этом в сфере еще остаются незадействованные возможности.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время сформировано 14 проектов на общую сумму $182 млн. "Рассмотрены также предложения по разработке перспективных месторождений и привлечению к ним инвесторов", - говорится в сообщении.

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