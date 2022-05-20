Узбекистан увеличит запасы урана за счет освоения новых месторождений

20 мая. 9:34

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил нарастить запасы урана путем освоения новых месторождений, сообщает пресс-служба главы государства.

"<...> [Мирзиеевым] поставлена задача разработать отдельную программу геологоразведочных работ на 2022-2026 годы. В программе будут предусмотрены увеличение запасов урана за счет освоения восьми новых месторождений и 18 перспективных участков, использование современного зарубежного бурового оборудования, создание цифровой геологической модели", - отмечается в сообщении.

Президент республики указал на неуклонный рост стоимости урана на мировом рынке, по его словам, в новых проектах необходимо уделить особое внимание переработке сырья и созданию продукции с добавленной стоимостью.

За последние годы в Узбекистане было открыто 27 новых урановых месторождений, создана устойчивая сырьевая база, при этом в сфере еще остаются незадействованные возможности.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время сформировано 14 проектов на общую сумму $182 млн. "Рассмотрены также предложения по разработке перспективных месторождений и привлечению к ним инвесторов", - говорится в сообщении.