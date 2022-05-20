СМИ: Россия по итогам года заработает на продаже газа в Европу рекордные $100 млрд

20 мая. 9:27

В 2022 году России может заработать рекордные $100 млрд от продажи газа в страны Европы. Об этом говорится в прогнозе, сделанном аналитиками банка Citi.

По их данным, это возможно на фоне резкого роста цен на энергоносители, передает ТАСС со ссылкой на газету Les Echos.

Специалисты предполагают, что доход от реализации газа увеличится по сравнению с 2021 годом увеличится почта в два раза. При этом анализ не учитывает финансовые поступления от продажи нефти, угля и других полезных ископаемых.

Издание обращает внимание на то, что 27 стран Европейского союза по-прежнему ежедневно отправляют "Газпрому" $200 млн, несмотря на все санкции и обещания ввести эмбарго.