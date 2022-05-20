Россиянам напомнили о необходимости ревакцинироваться через полгода

20 мая. 9:25

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС призвала россиян проходить ревакцинацию от коронавируса спустя шесть месяцев после прививки.

"Хочу отметить, что основная часть тех, кто переболел, перенесли болезнь уже больше четырех месяцев назад, а кто-то больше 8 месяцев назад. Ученые говорят, что иммунитет после этого заболевания угасает, и после шести месяцев хорошо бы его простимулировать прививкой", - заявила Попова.

В настоящее время ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизировалась.