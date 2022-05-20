Турция нарастила экспорт химпродукции в Казахстан

20 мая. 8:59

В январе – апреле 2022 года Турция увеличила экспорт химпродукции в Казахстан на 43,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $50,259 млн, информирует министерство торговли Турции.

В апреле 2022 года турецкий экспорт химпродукции в Казахстан увеличился на $65,5 по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года - до $18,522 млн. "Турция в январе - апреле 2022 года в целом увеличила экспорт химпродукции на 44,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $10,816 млрд, говорится в публикации.

В апреле Турция экспортировала химпродукцию на $3,314 млрд, что на 53% превышает прошлогодние показатели.