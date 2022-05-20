Токаев реформировал деятельности Комитета нацбезопасности Казахстана

20 мая. 8:45

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал о реформировании деятельности Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, информирует пресс-служба КНБ.

"17 мая 2022 года президентом Республики Казахстан за №893 подписан указ "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан". Данным указом внесены поправки в 15 указов президента, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности", - приводит сообщение ТАСС.

Уточнятеся, что также утверждена обновленная структура КНБ, реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения спецслужбы.