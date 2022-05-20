Москва прогреется до +15

20 мая. 8:27

Согласно прогнозам российского Гидрометцентра сегодня столбики термометров в Москве будут подниматься до +15 градусов, ожидается переменная облачность и отсутствие осадков.

"Днем в Москве прогнозируется +13…+15°C. Ночью в столице температура опустится до +2…+4°C", - сообщает погодное ведомство.

По области от +11 до +16°C, ночью температура воздуха опустится до +0…+5°C, местами слабые заморозки до -1°C. Ожидается северный ветер со скоростью 6-11 м/c. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.