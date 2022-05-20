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Проезд в поездах в ЮФО и СКФО можно оплатить картой 

Проезд в поездах в ЮФО и СКФО можно оплатить картой 

Новое программное обеспечение  было установлено на терминалы специалистами Сбербанка в поездах АО "СКППК", осуществляющих пригородные пассажирские перевозки на территории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии – Алании и Дагестана. 
"Терминалы оборудованы оффлайн-системой, которая позволяет совершать оплату без подключения к сети Интернет. Более 200 единиц, обновленных мобильных кассовых устройств, будут работать в пригородных поездах обслуживания АО «СКППК» на Юге и Северном Кавказе", - пишет "МК Ставрополь".

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