Проезд в поездах в ЮФО и СКФО можно оплатить картой 

20 мая. 7:55

Новое программное обеспечение было установлено на терминалы специалистами Сбербанка в поездах АО "СКППК", осуществляющих пригородные пассажирские перевозки на территории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии – Алании и Дагестана.

"Терминалы оборудованы оффлайн-системой, которая позволяет совершать оплату без подключения к сети Интернет. Более 200 единиц, обновленных мобильных кассовых устройств, будут работать в пригородных поездах обслуживания АО «СКППК» на Юге и Северном Кавказе", - пишет "МК Ставрополь".