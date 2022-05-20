Чавушоглу: Армения должна согласиться с мирными инициативами Азербайджана

20 мая. 7:51

Ереван должен позитивно ответить на мирные инициативы со стороны Баку, выразил уверенность глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы неизменно призываем и стимулируем Армению реагировать на эти благие намерения. Мы видим, что на власти Армении давят радикалы внутри страны и диаспора из-за рубежа", - констатировал он, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Мы уже говорили не только [госсекретарю США Энтони] Блинкену, но и другим нашим собеседникам, что Армению следует больше поощрять в этом направлении. На нашей вчерашней встрече [с госсекретарем США] мы еще раз напомнили, что Турция и Азербайджан хотят мира и проявляют добрую волю во имя обеспечения стабильности в регионе", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.