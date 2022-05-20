Десять поликлиник получат второе дыхание в КБР 

20 мая. 6:55

В Кабардино-Балкарии в течение этого года капремонт ждет восемь поликлиник и поликлинических отделений. Кроме того, будут реконструированы две поликлиники, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии.

"В нынешнем году мы продолжим укреплять развитие инфраструктуры здравоохранения. Так, в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения КБР" запланировано: приобретение 55 единиц медицинской техники, 16 единиц автотранспорта [для поликлиник и поликлинических отделений], завершение капитального ремонта восьми зданий поликлиник и поликлинических отделений, [проведение] полномасштабной реконструкции двух поликлиник, а также строительство одной врачебной амбулатории", - об этом рассказал глава республики Казбек Коков.

Выступая накануне в республиканском парламенте, он также сообщил о том, что будет начато строительство нового здания онкологического диспансера на 250 коек и городской поликлиники в Нальчике