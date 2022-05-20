Небензя: Запад подталкивает развивающийся мир к голоду

20 мая. 6:45

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН, заявил о том, что Запад взял в заложники весь развивающийся мир, поставив его на грань голода своим стремлением сломать хребет российской экономике.

"Правда, господа, состоит в том, что вы слишком увлеклись тщетными потугами во что бы то ни стало сломать хребет российской экономике, изолировать нашу страну. Я не говорю сейчас о неизбежных разрушительных последствиях для ваших собственных экономик", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Далее он отметил, что Западу придется держать ответ перед за такую политику перед собственными налогоплательщиками и избирателями.