Байден не собирается обсуждать с Эрдоганом опасения Турция по расширению НАТО

19 мая. 23:55

Президент США Джо Байден пока не намерен обсуждать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом озабоченности Анкары по поводу расширения НАТО. Об этом сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"На данный момент таких планов нет", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, 18 мая Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в альянс. В свою очередь, Турция ранее заявила, что не может одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО из-за их подходов к курдскому вопросу.