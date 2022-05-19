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Байден не собирается обсуждать с Эрдоганом опасения Турция по расширению НАТО

Байден не собирается обсуждать с Эрдоганом опасения Турция по расширению НАТО

Президент США Джо Байден пока не намерен обсуждать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом озабоченности Анкары по поводу расширения НАТО. Об этом сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"На данный момент таких планов нет", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, 18 мая Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в альянс. В свою очередь, Турция ранее заявила, что не может одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО из-за их подходов к курдскому вопросу.

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