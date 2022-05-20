Чечня примет фестиваль народного творчества

20 мая. 6:25

Ежегодный фестиваль народного творчества "Беноевская весна - 2022", пройдет 23 июня в горах Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, на фестивале пройдут состязания по чеченским национальным видам спорта,

"В этом году грандиозное культурно-спортивное мероприятие с исключительно насыщенной программой пройдет 23 июня. Я внес определенные коррективы в спортивную часть мероприятия. Теперь состязания будут проходить преимущественно по чеченским видам спорта. Это даст возможность нашим гостям поближе познакомиться с нашими национальными особенностями и культурой", - сообщил он по итогам заседания оргкомитета.

Кадыров отметил также, что фестиваль ежегодно привлекает огромное количество туристов, поэтому необходимо создать наиболее комфортные условия как для зрителей, так и для участников мероприятия.