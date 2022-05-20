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Абрамченко: Россия продолжит экспорт продовольствия

Абрамченко: Россия продолжит экспорт продовольствия

Россия не прекратит экспортировать продовольствие, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, причин для беспокойства нет, так как страна всегда была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции, поэтому излишки будут продавать, так как на это настроен наш агропромышленный комплекс. "Говорить о том, что мы прекратим это делать, я не вижу никаких оснований. (…) интерес к российскому продовольствию растёт и не вижу никаких причин для беспокойства", - цитирует РИА Новости.

Далее Абрамченко напомнила, что российский бюджет получает на продовольствии больше средств, чем от некоторых других сфер.

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