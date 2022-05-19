В ОАЭ нашли три новых месторождения нефти

19 мая. 23:49

В Объединенных Арабских Эмиратах обнаружены три новых месторождения нефти, пишет Reuters.

Согласно заявлению Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), одна из залежей найдена в 200 км к юго-западу от столицы на крупнейшем наземном месторождении Абу-Даби Бу Хаса. Объем залежей на новом месторождении - 500 млн баррелей нефти премиум-класса.

Второе месторождение обнаружено в море близ берега Абу-Даби, ее объем - сотни миллионов баррелей, управляющая компания Occidental (OXY.N).

Третье месторождение обнаружено компанией Al Dhafra Petroleum, оно содержит около 50 млн баррелей легкой и малосернистой нефти.