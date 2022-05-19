Сбер вышел из состава акционеров "Окко", "Звук", SberCloud и ЦРТ

19 мая. 23:43

Сбербанк продал компании, входившие в периметр его экосистемы. Среди них "Звук", Okko, "Okko Спорт", облачный сервис SberCloud, группы компаний ЦРТ и ИТ-компании "Эвотор". Теперь все они принадлежат АО "Новые возможности".

В Сбербанке отметили, что в рамках актуализации стратегии Сбер пересматривает свое акционерное участие в ряде активов. "В настоящий момент Сбер не является акционером компаний Okko, "Звук", SberCloud, "Эвотор" и ЦРТ. Сделка совершена на рыночных условиях", - приводит сообщение Сбербанка "Интерфакс".

Компания "Новые возможности" была создана в марте 2022 года. Ее единственным владельцем является Татьяна Портных.