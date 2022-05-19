Турция поможет Казахстану с производством желатина

19 мая. 22:47

Турецкая компания Iskefe Holding выделит $27 млн для переработки шкур КРС и строительства завода по производству желатина в Казахстане.

В ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию было подписано соглашение о взаимопонимании между Минсельхозом Казахстана и турецкой компанией Iskefe Holding, пишет "Sputnik Казахстан".

Согласно договоренностям, строительство завода завершится в 2023 году. Мощность производства составит 7 тыс тонн желатина в год. Ожидаемое число новых рабочих мест - более 100. Предприятие будет запущено в индустриальной зоне. В качестве сырья будут использованы шкуры КРС.