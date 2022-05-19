Страны БРИКС готовы решительно бороться с терроризмом

19 мая. 22:53

Министры иностранных дел стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индий, Китай и ЮАР) готовы к решительной борьбе с терроризмом. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"Министры иностранных дел резко осудили все формы и проявления терроризма, независимо от того, когда, где и кем он совершается… Главы МИД выразили приверженность борьбе с любыми формами и проявлениями терроризма, включая трансграничные перемещения террористов, финансирование и предоставление убежища террористам", - сказано в сообщении.

Министры также отметили неприемлемость того, чтобы терроризм ассоциировался с какой-то религией, национальностью, цивилизацией или расой.