В Махачкале представили экспонаты средневекового поселения Кала-Корейш 

19 мая. 23:18

Выставка "Слова Камней", повествующая о наследии средневекового поселения Кала-Корейш, начала работать в махачкалинском музее-заповеднике "Дагестанский аул". Экспозиция посвященная древнему дагестанскому поселению, по словам сотрудника музея, будет постоянной.

В пресс-службе музея также отметили, что экспозиция представляет 3D-модель древнего поселения, которое по преданию было столицей Кайтагского уцмийства – одного из центров распространения ислама в Дагестане.

Село было основано потомками арабского племени курайшитов, из которого происходил пророк Мухаммад, пишет ТАСС. Ранее коллекция демонстрировалась в Государственном Эрмитаже и Музее Альберта и Виктории в Лондоне.