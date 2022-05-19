Министры США и Израиля поговорили об Украине и Иране

19 мая. 21:59

В Вашингтоне состоялась встреча министров обороны США и Израиля Ллойда Остина и Биньямина Ганца. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, Иран Ближний Восток.

Как отметил Остин, министерство уделяет особое внимание тесному сотрудничеству с союзниками и партнерами для поддержки Украины.

Помимо этого, шеф Пентагона обратил внимание на важность деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и защиты гражданского населения в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Остин также подтвердил, что США будут стараться препятствовать получению ядерного оружия Ираном и принимать ответные меры на действия Исламской Республики в регионе, передает РИА Новости.