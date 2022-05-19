Уровень безработицы в Грузии превысил 20%

19 мая. 22:12

В 2021 году безработица в Грузии достигла 20,6%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".

Уровень безработицы в стране растет последние три года, в минувшем году он оказался на 2,1% больше, чем в 2020 году и на 3% больше, чем в 2019 году.

Отмечается, что уровень безработицы в сельских поселениях Грузии намного ниже, чем в городских - 18,2% против 22,2%.

По данным Сакстата, уровень безработицы выше среди мужчин (22,7%), чем среди женщин (17,8%).

В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения, которого в стране 50,9%.