Медведев: Россия может предотвратить продовольственные кризисы, но…

19 мая. 21:59

Россия имеет все возможности для предотвращения продовольственных кризисов и готова в полном объеме выполнять свои обязательства, но и от торговых партнеров ждет содействия, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Никто еще не собирал урожай в телевизоре и интернете. Для этого нужны поля и сельхозтехника, удобрения и руки, привыкшие сеять хлеб, а не подписывать дурацкие решения. Россия это умеет, у нас есть все возможности, чтобы продовольствие у других стран было, а продовольственных кризисов не случилось. Просто не надо мешать нам работать", - написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, Запад дает задний ход в вопросе санкций, когда речь идет о жизненно важных вещах. "Еще раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идет о жизненно важных вещах. О поставках энергоресурсов, для того чтобы отопить дома. О еде, чтобы накормить людей. О миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно. Санкции этому мешают", - указал Медведев.

По его словам, "богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели, и чтобы принуждать подсанкционных пациентов к правильному поведению под угрозой голодных бунтов".

Россия не будет экспортировать продовольствие в ущерб собственному рынку, подчеркнул он. "С одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой - требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты. И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России - дело святое", - написал Медведев.