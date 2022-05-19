В ЕС объявят о вступлении Хорватии в еврозону в июле

19 мая. 21:57

В июле 2022 года Совет ЕС объявит вступлении Хорватии в еврозону и ее переходе на использование евро в качестве основной валюты. Об этом заявил управляющий Хорватским народным банком Борис Вуйчич.

"Все предпосылки для введения евро 1 января 2023 года созданы, а официальное решение Совета ЕС ожидается в июле", - цитирует его ТАСС.

Вуйчич также перечислил преимущества от вступления в еврозону. По его словам, это более низкие транзакционные издержки и процентные ставки, возможность участия в распределении денежных доходов евросистемы и заимствования в европейском стабилизационном механизме.