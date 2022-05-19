Ушел из жизни всемирно известный композитор Vangelis

19 мая. 21:44

Во Франции в возрасте 79 лет умер всемирно известный греческий композитор, автор музыки к многим фильмам Vangelis. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Один из первых авторов и исполнителей электронной музыки ушел из жизни 17 мая в больнице, где лечился от коронавируса COVID-19, передает "Интерфакс".

Эвангелос Одиссеас Папатанасиу, который во всем мире известен как Вангелис (Vangelis), родился 29 марта 1943 года в Волосе. Он много писал для кино, в частности, создал музыку для фильмов "Огненные колесницы", "Бегущий по лезвию", "1492: Завоевание рая". За работу над фильмом "Огненные колесницы" композитор получил премию "Оскар".

Его произведения становились официальной музыкой миссии NASA "Марс Одиссей", гимном Чемпионата мира по футболу 2002 года и исполнялись в Храме Зевса в Афинах в преддверии Олимпийских игр 2004 года.