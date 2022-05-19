Под Астраханью началась ликвидация крупнейшей свалки

19 мая. 21:30

В Астраханской области стартовала ликвидация крупнейшей в регионе свалки, на экологическую реабилитацию 234 тыс кв м территории Ахтубинского района местные власти направят около 1 млрд рублей

"В Астраханской области приступили к рекультивации крупнейшей свалки. До декабря 2023 планируется полностью ликвидировать свалку, на которую более 50 лет вывозились отходы", - сообщает пресс-служба главы региона.

На рекультивацию будет потрачено порядка 1 млрд рублей, из них 82% - средства федерального бюджета, 18% - бюджета Астраханской области. Заказчиком работ выступает администрация города Ахтубинска.

Территорию планируется расчистить и засадить растениями.

Работы будут проводиться в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".