"Аэрофлот" увеличил предложение в Минеральные Воды

19 мая. 20:58

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" увеличил предложение маршрутной сети в Минеральные Воды, передает агентство "Прайм".

"Мы увеличиваем предложение по самым низким тарифам из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Самару, Екатеринбург, Пермь, Волгоград, Омск, Уфу, Хабаровск, Владивосток", - приводит агентство слова источника в авиакомпании.

В то же время перевозчик приостановил до 30 июня 2022 года продажу билетов в аэропорты, которые остаются закрытыми с февраля из-за ограничений.

Ранее, несмотря на фактическое отсутствие полетов, агрегаторы предоставляли теоритическую возможность купить билеты по этим направлениям.