В Тбилиси приведут в порядок Дом-музей художницы Элене Ахвеледиани 

20 мая. 0:21

Министерство культуры, спорта и молодежи объявило о реставрации тбилисского Дома-музея грузинской художницы Элене Ахвледиани.

Ремонт в Доме-музее Ахвледиани проводился в 2002 году, однако 30 апреля этого года на крыше жилого дома, на втором этаже которого находится Дом-музей Элене Ахвледиани, произошел пожар, и сейчас мэрия Тбилиси работает над устранением его последствий и восстановлением крыши, передает Sputnik Грузия.

Реставрация ждет и помещения, где жила и работала художница – ее будет проводить министерство культуры с полным учетом аутентичности дома. Уже идет процесс описания и временной передачи экспонатов из музейного пространства в фонды.

Напомним, Дом-музей Элене Ахвледиани был открыт 18 апреля 1976 года. В нем хранится более 3 тыс экспонатов, среди которых – ее живописные и графические работы, театральные зарисовки, костюмы, книжные иллюстрации, фотографии, личный архив и коллекция предметов прикладного искусства, которую собирала при жизни художница.