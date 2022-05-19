Школы Кабардино-Балкарии приведут к единому цифровому стандарту 

19 мая. 21:16

В Кабардино-Балкарии все школы будут приведены к единому цифровому стандарту, сообщил глава республики Казбек Коков.

По его словам, на эти цели будет выделено более 300 млн рублей. "Особое внимание нами сейчас уделяется цифровизации. В 2021 году к цифровой информационной инфраструктуре подключено 78 объектов, а за три года – 187 социально значимых объектов. Подписано соглашение, это приведение всех школ республики к единому цифровому стандарту в 2023 и 2024 годах, на эти цели уйдет порядка 308 миллионов рублей", - сказал он, выступая в региональном парламенте.

Коков отметил, что республика в числе первых субъектов в стране, которые занимаются созданием цифрового двойника.