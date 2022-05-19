Более 40 тыс сил НАТО приведены в состояние высокой степени боеготовности

19 мая. 20:52

НАТО довела число сил в состоянии степени боеготовности до 42 тыс. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс.

"Под моим руководством как верховного главнокомандующего в Европе у нас сейчас имеется свыше 42 тыс. человек и 120 самолетов в состоянии высокой степени боеготовности, в режиме готовности находятся также более 20 кораблей", - цитирует его ТАСС.

При этом Уолтерс подчеркнул, что Североатлантический альянс намерен применять концепцию всеобъемлющего сдерживания. "Она, очевидно, относится к Средиземному морю, к Северной Европе, к Атлантическому океану, к Балтике, Черному морю", - поведал генерал.