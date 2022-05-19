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Герасимов и Милли созвонились впервые с 24 февраля

Герасимов и Милли созвонились впервые с 24 февраля

Состоялся телефонный разговор председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В ходе беседы военачальники поговорили о вопросах в сфере безопасности и о ситуации на Украине.

Стороны также согласились сохранять открытыми линии коммуникации.

Напомним, это первые с 24 февраля 2022 года телефонные переговоры Марка Милли и Валерия Герасимова. На прошлой неделе состоялся первый за три месяца телефонный разговор шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Сергея Шойгу.

 

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