Герасимов и Милли созвонились впервые с 24 февраля

19 мая. 20:36

Состоялся телефонный разговор председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В ходе беседы военачальники поговорили о вопросах в сфере безопасности и о ситуации на Украине.

Стороны также согласились сохранять открытыми линии коммуникации.

Напомним, это первые с 24 февраля 2022 года телефонные переговоры Марка Милли и Валерия Герасимова. На прошлой неделе состоялся первый за три месяца телефонный разговор шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Сергея Шойгу.