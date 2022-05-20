Орошаемых земель в Моздокском районе стало в 7,5 раз больше 

20 мая. 1:33

Площади орошаемых земель выросли в 7,5 раз в наиболее засушливом районе Северной Осетии - Моздокском. Об этом рассказал руководитель районного управления сельского хозяйства Заур Алкацев.

"Программа по развитию оросительной сети позволила в этом году с 800 га до 6 тыс га увеличить площадь орошаемых земель. Все мероприятия по реализации программы в этом году завершены", - цитирует его ТАСС.

Местные аграрии закупили современные дождевальные агрегаты. Из 11 участников программы шести уже вернулись до 70% затраченных средств - в виде субсидий. В следующем году аграрии района самостоятельно намерены довести площади орошаемых земель до 9 тыс га.