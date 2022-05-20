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Орошаемых земель в Моздокском районе стало в 7,5 раз больше 

Орошаемых земель в Моздокском районе стало в 7,5 раз больше 

Площади орошаемых земель выросли в 7,5 раз в наиболее засушливом районе Северной Осетии - Моздокском. Об этом рассказал руководитель районного управления сельского хозяйства Заур Алкацев. 

"Программа по развитию оросительной сети позволила в этом году с 800 га до 6 тыс га увеличить площадь орошаемых земель. Все мероприятия по реализации программы в этом году завершены", - цитирует его ТАСС. 

Местные аграрии закупили современные дождевальные агрегаты. Из 11 участников программы шести уже вернулись до 70% затраченных средств - в виде субсидий. В следующем году аграрии района самостоятельно намерены довести площади орошаемых земель до 9 тыс га. 

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