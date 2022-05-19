Анонсирована трехсторонняя встреча Шарля Мишеля, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

19 мая. 20:12

В Брюсселе 23 мая состоится трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.

В пресс-службе правительства Армении сообщили в четверг, что Пашинян с рабочим визитом отправится в Брюссель 22 мая.

Последний раз переговоры в таком формате проходили 6 апреля. Ильхам Алиев и Никол Пашинян по их итогам договорились о создании двусторонней комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Тогда же главы МИД Азербайджана и Армении получил поручения начать подготовку к переговорам о подписании мирного договора. Также в апреле Баку и Ереван согласовали состав комиссии по делимитации и обеспечения безопасности границы, а также договорились о проведении в ближайшее время заседания данной комиссии.