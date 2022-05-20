Турция становится поставщиком энергии ветра

Среди возобновляемых источников энергии в Турции наилучшим образом развита ветроэнергетика, сказал глава Ассоциации ветроэнергетики Турции (TÜREB) Ибрагим Эрден, отметив, что западные лидеры в этой сфере могут перенести производство в Турцию, поскольку после пандемии COVID-19 в Китае были нарушены цепочки поставок электроэнергии, полученной с помощью ветра, пишет турецкая "Сабах".

Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире TÜREB, Эрден отметил, что многие крупные компании, работающие в сфере ветроэнергетики, хотят диверсифицировать свои цепочки поставок и минимизировать риски, возникнувшие в период пандемии. Он рассказал, что в Турции был подготовлен план по превращению кризиса в сфере ветроэнергетики, который преследуют две основные цели: увеличение мощности ветряной генерации и дальнейшее расширение производства ветровой энергии.

По словам главы TÜREB, в Турции намерены организовать для зарубежных министерств, соответствующих учреждений и организаций поездку технического характера на промышленные объекты в западной провинции Измир. "Затем мы примем участие в конгрессе по ветроэнергетике, который состоится в Гамбурге. Там мы проведем встречи с основными производителями комплектующих, чтобы перенести цепочку поставок в Турцию", - сказал он.

В конце года в Измире пройдет конгресс для продвижения турецкой ветроэнергетики. "Я считаю, что к концу 2022 года мы достигнем оборота более 1,5 млрд евро (25,1 млрд турецких лир) в сфере ветроэнергетики, 85% которого ориентировано на экспорт", - сказал Эрден.

У руководителей промышленных компаний, работающих в сфере ветроэнергетики, таких как Nordex, Vestas и Enercon, уже есть мысли о переносе производства в Турцию. "Они поделились с нами этими мыслями в этом году. Турция становится надежным поставщиком энергии ветра. Среди возобновляемых источников энергии в Турции наилучшим образом развита ветроэнергетика".

В Турции установленная мощность ветроэнергетики достигла 11 гигаватт (гВт). "Но увеличение мощности необходимо для роста и стабильности ветроэнергетики. В Турции есть инфраструктура для ежегодного увеличения мощности ветровой энергии на более чем 2 гВт. Исследования показывают, что наша электросеть может приращивать 3 гВт установленной мощности в год", - оценил Эрден.

Желание инвестировать

Вице-председатель TÜREB Ариф Гюняр сказал, что Европу захлестнуло желание инвестировать в ветроэнергетику. "По всему миру ищут проекты, чтобы вложить серьезные суммы денег. Это может стать прорывом для Турции", - сказал Гюньяр. "Нужно показать нашу устойчивость как рынка ветроэнергетики. Сейчас подходящий момент для привлечения иностранных инвестиций", - отметил он.

Эбру Арыджи, вице-председатель TÜREB, рассказала, что текущая установленная мощность ветровой генерации в Турции превышает 11 000 мегаватт (МВт). "У нас есть строящийся проект мощностью 5000 МВт, из которых 2000 МВт приходится на возобновляемые источники энергии. У нас также есть проект гибридной электростанции мощностью 2000 МВт", - сообщила она. Арыджи отметила, что в условиях пандемии 3270 МВт были введены в эксплуатацию примерно за полтора года.

Вице-председатель TÜREB Investment and Investors Эринч Киса сказал, что увеличение мощности ветряной генерации остается движущим фактором развития сектора. В ближайшее время в мощность от 2000 МВт до 3000 МВт будет инвестировано около $3 млрд, подчеркнул он, отметив, что инвестиционная программа завершится примерно через четыре-пять лет.

"В Турции в ветроэнергетику инвестировали $12 млрд, причем большую часть после 2010 года. Наша отрасль готовится к инвестициям в гибридные проекты мощностью 5000 МВт, проекты ветроэнергетики мощностью 1500-2000 МВт и к инвестициям в объекты солнечной энергетики мощностью 2000-2500 МВт", - добавил Киса.

По данным WindEurope (новое название Европейской ассоциации ветряной энергетики), в 2021 году Турция инвестировала в увеличение мощности ветряной генерации около 1 млрд евро (около $1,05 миллиарда долларов). Это на 11% меньше, чем $46,6 млрд, вложенные в 2020 году, но ветроэнергетика по-прежнему остается привлекательной сферой для инвестиций, и для ее финансирования имеется достаточно капитала.