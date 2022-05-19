Два человека погибли в ДТП с КамАЗом в Адыгее

19 мая. 20:07

В Адыгее КамАЗ раздавил легковой автомобиль ВАЗ-2110, погибли два человека.

Смертельное ДТП произошло днем 19 мая в Теучежском районе республики. В МВД Адыгее сообщили, что по предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом с полуприцепом. Затем оба автомобиля съехали с дороги в поле, грузовик придавил легковушку.

В результате аварии на месте погибли 55-летний водитель ВАЗа и его 52-летняя пассажирка.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.