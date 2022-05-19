Противники Пашиняна начали шествие в Ереване

19 мая. 19:55

В центре Еревана стартовало традиционное оппозиционное шествие против политики премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Перед его началом вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что во время сегодняшних акций протеста применения грубой силы со стороны сотрудников полиции зафиксировано не было. Он также сообщил, что в четверг были задержаны не более 10 человек, а в предыдущие дни в полицейские отделения доставляли по 600-700 человек, передает РИА Новости.

"Это результат вашей борьбы", - сказал Сагателян, обращаясь к собравшимся.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.