В Турции назвали основное условия для членства Швеции в НАТО

19 мая. 19:57

Турция считает разрыв связей с Рабочей партии Курдистана (РПК) самым важным условием одобрения членства Швеции в НАТО. Об этом заявил посол Турции в Швеции Эмре Юнт.

"Они должны разорвать связи с РПК. Это наиболее важно", - подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что в Турции возмущены тем, что глава Минобороны Швеции обороны и другие официальные лица в последние годы вели переговоры с руководством РПК. "Они утверждают, что эта группировка борется с ИГИЛ (запрещена в России). Но ИГИЛ больше не существует", - цитирует посла ТАСС.

Юнт также уточнил, позиция Турции по Швеции "не имеет никакой связи" с отношениями Турции и США.